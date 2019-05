– Tu wrony zawracają – tak Marek Haisig mówi o liczącym 850 mieszkańców Gorzanowie. Ale Kotlinę Kłodzką – tę sprzed kilkudziesięciu lat – pamięta jeszcze inaczej. Jako „koniec świata” i „totalne zadupie”. – Ze wsi od razu wychodziło się do lasu – podsumowuje.

Po 15 latach od wejścia do UE i na trzy tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego chcemy sprawdzić, co tamtejsi mieszkańcy sądzą o Unii.

Gdy zaglądamy w jedno z pierwszych podwórek, naprzeciw wychodzi na oko 50-letni gospodarz, pytając, o co chodzi. Gdy już wie, to macha ręką: – No bo wiadomo, jak na tę Unię patrzą ludzie z dołu, tacy jak ja.

Mówi, że od zawsze patrzył nieufnie i to się nie zmieniło. – Bo widzieliście kiedyś, żeby bogaty podawał rękę biednemu i mówił: ja ci bezinteresownie pomogę?

Ale próbował w to uwierzyć. Od lat prowadzi niewielką hurtownię z żywnością, składał więc wnioski o dofinansowanie na zakup maszyn. – Ale się zakopałem w papierach. Wypisy z ksiąg wieczystych, potwierdzenia, rachunki, adresy. Każda literka była ważna. A gdy wchodziłem do urzędu, to czułem, jakbym musiał przepraszać za to, że wszedłem – tłumaczy, dlaczego odpuścił.