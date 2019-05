Wrocławianin Marcin Eisele został pobity w klubie Jamaica we Wrocławiu w sylwestrową noc około godz. 3.30. Ochroniarz miał podejść do niego, gdy zaczął przysypiać w loży. – Nie był pijany, wypił przez całą noc dwa, może trzy piwa - opowiada żona pobitego Agnieszka. Ona w tym czasie poszła pożegnać się ze znajomymi, którzy byli na parkiecie oraz przy barze, i poinformować ich, że chce zamówić taksówkę.

Gdy była stała plecami do męża, jeden z kolegów zobaczył, że ochroniarz go uderzył. - Odwróciłam się i zobaczyłam, jak oszołomiony Marcin osuwa się w rękach tego faceta, ma dziurę w głowie, z której leje się krew. Ten mężczyzna trzymał go jak szmatę – wspomina Agnieszka. Dodaje, że ochroniarz na dłoni musiał mieć sygnet albo kastet, którym wybił Marcinowi dziurę w czole.

Poszkodowany pamięta jedynie, że ochroniarz obudził go, podniósł i uderzył pięścią w czoło. Żona wezwała karetkę i policję. O ile ta pierwsza przyjechała bardzo szybko i zabrała Marcina do szpitala, to funkcjonariuszy się nie doczekali. Patrol, który przyjechał do innego zdarzenia, poinstruował ich, by poszli na komisariat na Trzemeską i tam złożyli zeznania.