Rozmowa z Jerzym Sawką, dyrektorem Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice

Piotr Bera: Pomimo kiepskiej pogody na inaugurację sezonu na Partynice przyszło 13 tys. osób. Jest pan zaskoczony tak wysoką frekwencją?

Jerzy Sawka: Jestem podbudowany tym, co się wydarzyło. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyścigi na koniec majówki, ale nie obawiałem się o frekwencję z tego powodu.

Głównym czynnikiem miała być pogoda. Zakładałem, że jeśli przyjdzie 7 tys. ludzi, to będzie bardzo dobrze. A tutaj prawie dobiliśmy do zeszłorocznego rekordu otwarcia, wtedy było 14,6 tys. widzów. To, co się wydarzyło w tym roku, to już nie trend, lecz ugruntowany obyczaj.

Przekroczenie 20 tys. widzów jest możliwe?

– Nie przy tej infrastrukturze. Ale spodziewam się powyżej 15 tys. widzów m.in. 2 czerwca podczas Dnia Wolności. Ladies Day & Crystal Cup. Należy jednak pamiętać, że tylu widzów nie przebywa jednorazowo w obrębie toru. Ludzie obejrzą trzy gonitwy i wychodzą. Mamy także problem z kasami, które obsługuje spółka Traf Totalizatora Sportowego. Na inaugurację otwarto 20 z umówionych wcześniej 27. Ludzie stali w długich kolejkach, żeby postawić, i wielu nie zdążyło zagrać.