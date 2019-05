Festiwal The Event to wydarzenie motoryzacyjne organizowane przez grupę Raceism.com od 2011 r. we Wrocławiu. Na Stadionie Miejskim spotykają się właściciele i pasjonaci najciekawszych modyfikowanych samochodów z całego świata. W ubiegłym roku do Wrocławia przyjechało ponad 800 aut z Polski, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Niemiec i Rosji. Na tegorocznej edycji imprezy, która odbędzie się w dniach 5-7 lipca, ma być ich jeszcze więcej. Zapowiedzieli się właściciele pojazdów z Europy, USA, Kanady oraz Japonii.

Prócz prezentacji modyfikowanych samochodów odbędą się koncerty, pokazy driftu i FMX (ewolucje motocyklistów na rampach).

Na Facebooku organizatora regularnie prezentowane są kolejne auta, które będzie można zobaczyć na początku lipca we Wrocławiu. Odbędzie się także konkurs, którego jurorzy wybiorą 16 najlepiej tuningowanych samochodów.

Trzydniowe karnety kosztują w przedsprzedaży 69 zł. Więcej informacji na stronie raceism.com.