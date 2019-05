23 firmy zgłosiły się do konkursu na budowę nowej zajezdni. Zarówno wrocławskie pracownie, jak np. Major Architekci, Forum Architekci, arch_it i CH+, biura z innych miast Polski, np. AND Investment z Katowic czy warszawskie JSK Architekci oraz 22Architekci, a także ILMM z Londynu.

Teraz do 20 maja poznamy listę zakwalifikowanych biur, a same prace konkursowe będą składane do 5 września. Pierwsza nagroda w konkursie to 45 tys. zł, druga – 35 tys. zł, trzecia – 25 tys. zł. Przewidziano też 35 tys. zł na trzy wyróżnienia.

W jury znaleźli się: architekci Kazimierz Łatak, Marcin Dziewoński i Bogusław Wowrzeczka, dyrektorka Biura Rozwoju Wrocławia Anna Sroczyńska, (była już) szefowa MPK Jolanta Szczepańska (najprawdopodobniej zastąpi ją nowy prezes Krzysztof Balawejder) oraz architekt miejski Piotr Fokczyński.

Nowe Żerniki, czyli tzw. Wuwa 2, gdzie planowana jest nowa zajezdnia tramwajowa MPK Wrocław, to modelowe osiedle na zachodzie Wrocławia, w okolicach stadionu i obwodnicy autostradowej, które od trzech lat powstaje we współpracy urzędu miejskiego, architektów i deweloperów.