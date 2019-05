- Dla każdego osiedla ta kompletność będzie pewnie czymś innym - zaznacza Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. - Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców dotyczące np. transportu, komfortu życia i pracy, ekologii, przestrzeni do spędzania wolnego czasu.

Osiedle kompletne, czyli wzorcowe

Zebrane dane posłużą do opracowania wytycznych przestrzennych, rodzaju zaleceń, pomocnych do stworzenia miejsc, gdzie dobrze się mieszka, czyli osiedli, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców, mają swój charakter i zapewniają dostęp choćby do zieleni.

- Wrocław ma w tej kwestii długie tradycje. W 1929 r. powstała u nas Wuwa I, wzorcowe osiedle, które miało być miejscem idealnym do życia i pracy, a 90 lat później budujemy Wuwę II na Nowych Żernikach - podkreśla Mazur.

"Osiedle kompletne" to nowy projekt zainicjowany przez prezydenta Jacka Sutryka. Do jego realizacji pilotażowo zakwalifikowane zostały Jagodno, Maślice Małe, Jerzmanowo i Jarnołtów oraz Śródmieście Południowe. - Wybraliśmy akurat te osiedla, bo każde z nich jest inne. Ma odmienny charakter, styl zabudowy. Chcemy uchwycić sublokalny Wrocław w różnych wymiarach - tłumaczy Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.