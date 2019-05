Te biznesy różnią się rodzajem prowadzonej działalności. Łączy je to, że choć ich historia zaczęła się przed 1989 rokiem, to w ostatnich 30 latach we Wrocławiu osiągnęły wielki sukces. Nie tylko przetrwały światowe kryzysy, ale wciąż się rozwijają i inwestują – na Dolnym Śląsku i na świecie.

Hasco-Lek: perfumy przed lekami

Historia firmy Hasco-Lek rozpoczęła się 22 marca 1984 roku.

– W trudnych czasach, jakimi były lata 80., leki produkować mogły wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Dlatego na początku firma zajęła się produkcją… perfum – mówi dr Stanisław Han, założyciel i prezes Hasco-Lek.

Ich pierwsza partia powstała w połowie bliźniaka na wrocławskich Pilczycach.

– Kiedy jednak zmiany po 1989 roku stworzyły prywatnym przedsiębiorcom nowe możliwości, skorzystaliśmy z tej szansy, zakładając pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo farmaceutyczne – opowiada prezes Han. – Momentem przełomowym było rozpoczęcie w 1991 roku produkcji pierwszych leków rejestrowanych. Syrop Tussipini na kaszel okazał się dla nas strzałem w dziesiątkę. Zyski z jego sprzedaży pozwoliły nam na dalszy rozwój.