1 ZDJĘCIE 33-letni mężczyzna zmarł pod szpitalem w Świdnicy (Archiwum prywatne)

W niedzielę 5 maja ok. godz. 7 rano do Szpitala "Latawiec" w Świdnicy zgłosił się 33-latek. Uskarżał się na bóle w klatce piersiowej. Wykonano mu wstępne badania. Potem mężczyzna wyszedł ze szpitalnego oddziału ratunkowego i znaleziono go martwego na zewnątrz.