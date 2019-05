Przerwany egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim we Wrocławiu. Powodem był otrzymany przez szkołę mail o podłożeniu ładunku wybuchowego. Informacja przyszła w trakcie egzaminu, który pisało ponad 40 uczniów.

Matura 2019. Egzamin z polskiego odwołany

- 10 szkół poinformowało nas o otrzymanych mailach z możliwością podłożenia ładunku. Tych maili może być jednak więcej. Dyrektorzy szkół nie muszą nas informować, jeśli ostatecznie przeprowadzenie egzaminu nie jest zagrożone. Odwołano tylko jeden egzamin, we wrocławskim liceum artystycznym. Uczniowie przystąpią do testu 3 czerwca - mówi Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

St. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji potwierdza, że służby sprawdzały, czy w szkole faktycznie znajduje się ładunek wybuchowy. - Na szczęście nie było żadnych materiałów, ale zawiadomienie przyszło w trakcie pisania egzaminu, więc został przerwany. Dyrekcja szkoły od razu zarządziła ewakuację.