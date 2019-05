Do zdarzenia doszło w sobotę 27 kwietnia we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu w pobliżu parku Skowroniego, jadący rowerem Jurij wpadł na taksówkę. - Nic poważnego się nie stało. Zatrzymałem się, powiedziałem po angielsku przepraszam, i pojechałem dalej. Wjechałem na alejkę w parku, a ten mężczyzna za mną. Uderzył we mnie kilka razy aż się przewróciłem. I wtedy zaczął na mnie najeżdżać. Krzyczałem, żeby przestał. A on mnie wyzywał. Nie znam dobrze polskiego, ale to były przekleństwa i obelgi. Krzyczał "kur**" i że znowu Ukrainiec. Wtedy przejechał mi autem po klatce piersiowej - relacjonuje Jurij.

Jego opowieść zgadza się z ustaleniami prokuratury, która zabezpieczyła monitoring, a także przesłuchała świadków zdarzenia. Na tej podstawie złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy, do którego sąd się przychylił. 37-letni taksówkarz Artur Ch. bronił się wprawdzie, że to był wypadek i nie chciał nikomu zrobić krzywdy, śledczy nie dali jednak wiary jego tłumaczeniom.