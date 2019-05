„Hańba”! „”Kłamstwo!” i wzajemne oskarżenia o brak kultury. Niedzielne spotkanie Anny Zalewskiej z kilkudziesięcioma mieszkańcami Bierutowa było bardzo burzliwe. Uczestnicy kłócili się między sobą i zarzucali niepotrzebne podgrzewanie emocji politycznego sporu.

Zalewska przyznała, że do Brukseli nie wybiera się na emeryturę. Przypomniała, że mandat eurodeputowanej otrzymała w 2015 r. po Dawidzie Jackiewiczu, ale zrezygnowała. – Zostałam poproszona, żeby zostać ministrem edukacji, wiedząc że do zrealizowania są bardzo trudne i budzące wiele emocji reformy. Zrezygnowałam z tego mandatu i to moja odpowiedź na różnego rodzaju zaczepki – przyznała Zalewska w Domu Ziemi Bierutowskiej.

Obecna na spotkaniu grupa nauczycieli wspierających protest zarzuciła minister, że próbuje uciekać z kraju w trakcie przeprowadzania najważniejszej reformy w kraju.