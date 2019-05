Widok na katedrę św. Jana Chrzciciela, Ostrów Tumski i żurawie przy dźwiękach kościelnych dzwonów - tak zaczyna się materiał o Wrocławiu, jaki pod koniec kwietnia wyemitowała stacja France 3. Druga największa stacja telewizyjna we Francji przygotowała program o swoich rodakach pracujących we Wrocławiu. Zdaniem dziennikarzy "to eldorado" i "stolica szóstego, najbardziej dynamicznego regionu Europy", który przyciąga Francuzów.

Bohaterami reportażu była Anna Branjonneau, która 18 lat temu przyjechała do Polski razem z rodziną i już została. We Wrocławiu pracuje w niemieckiej firmie IT Hemmersbach, gdzie odpowiada za rekrutację. Z kolei w Volvo pracuje Romain Pannier. Mężczyzna przyznaje, że zarabia mniej niż nad Loarą, ale życie w Polsce jest tańsze. I każdego miesiąca może zaoszczędzić, co daje większe możliwości.

Autorzy nagrania podkreślają obecność na rynku takich korporacji jak: Whirlpool, UBS, Nokia, Toyota, LG, Merck, IBM, Google, Credit Suisse, Cargill, Capgemini, Bosch. Duże możliwości rozwoju w połączeniu z bogatą ofertą turystyczną sprawiają, że Wrocław nie tylko aspiruje, ale już znajduje się w czołówce europejskich miast.