Jerzy G., do niedawna najbliższy na Dolnym Śląsku współpracownik Anny Zalewskiej i prominentny działacz PiS w Wałbrzychu, to dziś główny podejrzany w aferze z wyprowadzaniem pieniędzy i towarów z dolnośląskiego PCK. Jak twierdzi prokuratura, w czasie gdy był w nim dyrektorem, z oddziału wyprowadzono ok. 1,3 mln zł. Według innych podejrzanych w tej sprawie przynajmniej część tej kwoty miała później zasilić kampanie wyborcze polityków PiS.

7 tys. zł na rzecz kampanii Zalewskiej w 2015 r. wpłacił Bartłomiej Ł.-T., prawa ręka Jerzego G. w PCK. Potwierdziliśmy to w Państwowej Komisji Wyborczej. W rozmowie z „Wyborczą” mężczyzna przyznał, że kolejne siedem tysięcy, w kopercie, wręczył w czasie kampanii posłowi Piotrowi Babiarzowi z PiS, do momentu wybuchu afery wiceprezesowi dolnośląskiego oddziału PCK.

Stanowisko w PCK Jerzy G. wykorzystywał także do wspierania kampanii mniej znanych polityków PiS. A także swojej własnej.