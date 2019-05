1 ZDJĘCIE Konfederacja na 'marszu suwerenności' w Warszawie (DAWID ŻUCHOWICZ)

Wybory do europarlamentu 2019. Guru antyszczepionkowców, uczestnik antysemickiej awantury zorganizowanej przez podpalacza kukły Żyda Piotra Rybaka w Auschwitz i walcząca z "islamizacją Europy" szefowa powołanej niedawno Partii Kierowców - to kandydaci Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w okręgu dolnośląsko-opolskim. Z ostatniego miejsca o mandat będzie walczył u nas Janusz Korwin-Mikke.