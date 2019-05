27-letnia Magdalena Żuk zmarła na początku maja 2017 r. Mieszkająca we Wrocławiu, a pochodząca z Bogatyni, poleciała na wakacje do egipskiego kurortu Marsa Alam. Po przybyciu do hotelu zaczęła się dziwnie zachowywać. Według nieoficjalnych informacji skarżyło się na nią kilku polskich turystów spędzających wakacje w tym samym obiekcie.

Kobieta trafiła do szpitala, gdzie wstępnie rozpoznano u niej ciężką depresję. Z mieszkanką Dolnego Śląska trudno było nawiązać kontakt. Wyrywała się, próbowała uciekać, była agresywna. W końcu wyskoczyła przez okno. Na skutek ciężkich obrażeń po kilku godzinach zmarła.

Rodzina prowadzi śledztwo

Zdesperowana rodzina zmarłej postanowiła prowadzić śledztwo na własną rękę. Ojciec Magdaleny oraz jej siostra Anna udał się do Egiptu, gdzie towarzyszyły im kamery Uwaga! TVN.

- Nasza prokuratura przez dwa lata nie wyjaśniła nic konkretnego, wręcz przeciwnie zabroniono nam mówić o pewnych rzeczach. Zdecydowaliśmy, że sami znajdziemy odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Tam są ukryte informacje, dlaczego Magda nie żyje i nie może być dziś z nami. Na pewno nie była chora - mówiła przed kamerą Anna Cieślińska, siostra Magdy Żuk. Tym samym rodzina nie zgadza się m.in. z Krzysztofem Rutkowskim, który uważa, że powodem śmierci było załamanie psychiczne.