3 ZDJĘCIA Roman Gutek (ALBERT ZAWADA)

Gdy przyjechałem do Wrocławia, by rozmawiać o organizacji festiwalu filmowego, byłem zaskoczony wyglądem, zmianami, jakie w mieście zaszły. Ogromna przepaść na korzyść Wrocławia w porównaniu z tym, co miałem w pamięci - mówi Roman Gutek.