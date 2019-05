Historia Wrocławskiego Parku Technologicznego sięga 1996 roku, gdy przedstawiciele nauki, biznesu, instytucji finansowych, samorządu i agencji rządowych spotkali się na konferencji poświęconej idei takich miejsc. Zainicjowały ją urząd miejski, Dolnośląska Izba Gospodarcza i Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Efektem tych rozmów było powstanie Grupy Inicjatywnej, w jej skład weszły m.in. osoby z trzech wymienionych instytucji, z wrocławskich uczelni oraz przedstawiciele wojewody wrocławskiego i gminy Wrocław. Spółkę Wrocławski Park Technologiczny powołano w 1998 roku.

Podstawa: inwestowanie

Pierwszy w Parku został oddany do użytku budynek Gamma, miało to miejsce w 2004 roku. Budynek Beta został ukończony dwa lata później. Dzięki projektowi „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, który zrealizowano przy udziale środków Unii Europejskiej, w 2009 roku uruchomiono budynek Alfa, w 2012 Deltę i Omegę, rok potem Lambdę, a w 2015 roku budynek Sigma.