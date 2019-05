28 kwietnia 2019 r. na telefon dyżurny policji zadzwonił przechodzień: – Zgłoszenie dotyczyło bójki trzech mężczyzn. Jeden z nich miał mieć w ręku siekierę, a dwaj pozostali leżeć na jezdni. Na miejsce natychmiast skierowano patrole – informuje st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego KMP Wrocław.

Okazało się, że do awantury z siekierą doszło przez psa. – Krzysztof J. zwrócił uwagę mężczyźnie, który wyprowadzał psa tuż pod oknem jego mieszkania. Do tej rozmowy włączył się Jakub O. – zaczął być agresywny w stosunku do zwracającego uwagę mężczyzny. Ten poprosił więc swojego brata – Janusza J., by przyniósł mu telefon, bo chciał zadzwonić na policję i zgłosić agresywne zachowanie – informuje Justyna Pilarczyk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Gdy Krzysztof J. zaczął dzwonić na Policję, Jakub O. uderzył go pięścią w twarz, a następnie wyrwał mu telefon z rąk i uciekł. Obaj bracia udali się w pościg za sprawcą. Janusz J. „dla bezpieczeństwa” zabrał ze sobą siekierę.