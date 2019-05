Do przebudowy pójdzie skrzyżowanie jezdni dojazdowej do węzła Brzezimierz z drogą wojewódzką nr 396 w gminie Domaniów. Podobne prace będą wykonane w miejscu, gdzie łącznica do węzła Wrocław Wschód zbiega się z drogą nr 395 w gminie Żórawina.

W obu przypadkach obecne skrzyżowanie typu T, by upłynnić ruch, ma być przebudowane na rondo. W ramach inwestycji mają też powstać m.in. tablice zmiennej treści powiązane z systemem zarządzania ruchem na autostradzie.

Firmę, która zaprojektuje prace, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbowała już wyłonić w przetargu ogłoszonym pod koniec lutego. Wtedy jednak oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dlatego postępowanie zostało powtórzone i tym razem wydaje się, że z większym szczęściem. Zgłosiło się pięciu wykonawców. Najdroższy (spółka Promost – Wisła) zaproponował realizację prac za 738 tys. zł brutto. Jednak najtańszy (Arteria Infrastruktura Drogowa) chce tylko ponad 394 tys. zł brutto. Tylko, bo GDDKiA planowała przeznaczyć na realizację zamówienia przeszło 450 tys. zł brutto.