Po wielokrotnych wezwaniach generalnego wykonawcy firmy Sallini Polska do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem GDDKiA zdecydowała się odstąpić od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, konsorcjum firm z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził roboty niezgodnie z podpisanymi umowami, nie przestrzegał harmonogramu określającego postęp prac i nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Zaległości dotyczą 71 firm i wynoszą ponad 41 mln zł. Kilkunastu przedsiębiorców otrzymało zapłatę tylko dlatego, że pieniądze wypłaciła im bezpośrednio sama dyrekcja. Było to prawie 10 mln zł.

W efekcie GDDKiA naliczyła wykonawcy kary umowne. W sumie wyniosły już one ponad 84 mln zł, licząc tylko te za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy. Kolejne co najmniej 20 mln zł firma ma zapłacić za odstąpienie od części robót. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji. Dodatkowa kara to prawie 5 mln zł za to, że firma nie zgłosiła pracujących na budowie podwykonawców, usługodawców i dostawców. Zdarzyło się to aż w 164 przypadkach.