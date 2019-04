Na początku maja wrocławscy urzędnicy przygotują projekt uchwały o podwyżkach opłat za pobyt dziecka w żłobkach. Zostanie wywieszony w Biuletynie Informacji Publicznej i poddany konsultacjom. Później trafi do radnych.

– Chcemy, by projekt został przegłosowany w lipcu, by nowe opłaty obowiązywały od września – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie.

Rodzice dzieci będą płacić średnio ok. 100 zł więcej niż obecnie. Ta kwota zależeć będzie od liczby godzin, które maluch spędzi w placówce. Jeżeli będzie ich osiem, to podwyżka wyniesie ok. 90 zł, a jeżeli 10 – to 115 zł. Dzisiaj za pobyt dziecka w żłobku miesięcznie rodzice płacą od 243 zł za osiem godzin do 304 zł za 10 godzin.

Urzędnicy tłumaczą, że opłaty od rodziców nie pokrywają funkcjonowania miejskich placówek. Gmina dopłaca do każdego dziecka miesięcznie 1,3 tys. zł.