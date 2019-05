Rozmowa z Tomaszem Zaleśkiewiczem, kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej SWPS we Wrocławiu

Rafał Zieliński: Jak wyglądała polska gospodarka przed 1989 rokiem?

Tomasz Zaleśkiewicz: Funkcjonowała na dwóch poziomach. Jeden był oficjalny, jawny, odgórnie sterowany, do którego pasuje etykieta „socjalistyczna”. Był też drugi, niejawny, gdzie w jakimś sensie rozwijał się wolny rynek i ludzie wyrabiali sobie nawyki wolnego handlu.

Co najbardziej zmieniło po 1989 roku?

– Podstawą było uwolnienie rynku i wyprowadzenie właśnie tego, co było nieformalne, na poziom oficjalny. No i oczywiście zmiana prawa. Ale to, co na poziomie mentalności mocno musiało się zmienić, i to, czego wymaga wolny rynek, to ponoszenie osobistej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Oczywiście ludzie nie mieli wpływu, że zamykano PGR-y czy duże, nierentowne zakłady, że znikała może i iluzoryczna opieka państwa. Ale okazało się, że nasza sytuacja teraz zależy od nas: jesteśmy odpowiedzialni za to, czy mamy pracę, ile zarabiamy, gdzie pracujemy. Myślę, że ta zmiana była bardzo ważna i niosła poważne konsekwencje, także psychologiczne.