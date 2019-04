- Miałem marzenie. Chciałem zobaczyć arcydzieło, które przez stulecia było chlubą miasta, diecezji i katedry, a które w 1945 r. zostało rozbite - mówił prof. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego, pokazując dziennikarzom wystawę „Dwa ołtarze”.

To marzenie dzieliło przez dziesiątki lat wielu historyków sztuki, muzealników i konserwatorów: chcieli zobaczyć ołtarz ufundowany przez biskupa Andreasa Jerina. Od 1591 r. do końca II wojny światowej był głównym ołtarzem katedry, zdemontowano go dopiero wtedy, gdy miasto zamieniło się w oblężoną twierdzę. Srebrne figury i skrzydła z obrazami zabezpieczono, natomiast główna szafa ołtarzowa, która pozostała w prezbiterium, spłonęła w czasie wielkanocnego bombardowania Festung Breslau.

- Po wojnie nie zdecydowano się na rekonstrukcję, skrzydła pochopnie przekazano do kościoła pokolegiackiego w Szamotułach (wróciły dopiero w 1966 r.), a srebrne rzeźby zamknięto w katedralnym skarbcu - mówił Jacek Witecki, kurator wystawy.