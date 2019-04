Od 1 maja we Wrocławiu parkingi park & ride (parkuj i jedź) w dziewięciu lokalizacjach będą kontrolowane i dostępne tylko dla kierowców z ważnymi biletami MPK: z czasowym co najmniej 24-godzinnym, imiennym, na okaziciela lub z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów.

Dotyczy to parkingów o łącznej liczbie około 610 miejsc postojowych:

* w rejonie pętli tramwajowej Leśnica

* przy przystankach MPK Boguszowska przy ul. Kosmonautów

* przy przystankach MPK gen. Fieldorfa przy ul. Kosmonautów

* w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki

* w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn

* przy przystankach komunikacji miejskiej Kamienna przy ul. Ślężnej

* przy przystankach MPK Świeradowska Bardzkiej

* przy przystankach MPK Głubczycka przy ul. Opolskiej

* przy przystankach MPK Karwińska przy ul. Opolskiej.

Tam auta dotychczas zostawiali okoliczni mieszkańcy, pracownicy zakładów pracy i biur. Blokowali więc miejsca postojowe dla kierowców chcących się przesiąść na komunikację zbiorową.