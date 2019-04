Nie miał w sobie nic z dyplomatycznej gładkości, był buntownikiem i rewolucjonistą. Nieprzystosowany i osobny, zawsze uparty i wierny sobie. W peerelowskich więzieniach spędził 8,5 roku, został – razem z Jackiem Kuroniem – ojcem chrzestnym opozycji demokratycznej.

– Wcale nie jest prawdą, że całe życie chciałem być rewolucjonistą. Całe życie to ja chciałem być historykiem. Tylko, kurczę, ciągle coś się działo, że człowiek musiał się angażować. Jacek Kuroń mówił o mnie, że jestem politykiem niedzielnym. Że tylko w niedzielę w ten samochód wsiadam – mówił prof. Modzelewski w wywiadzie dla „Wyborczej".

Wygląda na to, że kalendarz Modzelewskiego składał się w większości z niedziel, co mu jednak nawet w więzieniu nie przeszkodziło zajmować się historią. I przy okazji przekonać się, że człowiek może jednak ją zmieniać, choć – jak przestrzega – nigdy nie wyjdzie to tak, jak zaplanujemy.