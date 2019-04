Joanna Malinowska zajmuje się filozofią, wykłada m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest też aktywistką społeczną – organizuje demonstracje feministyczne i antynacjonalistyczne.

W ubiegłym tygodniu przyjechała do Wrocławia, aby wygłosić wykład na organizowanej przez pracowników wrocławskich uczelni konferencji z serii Granice Nauki (została oficjalnie zaproszona). W środę – czyli na dzień przed rozpoczęciem konferencji – wystąpiła w kawiarni Panato na Nadodrzu. W ramach cyklu spotkań dotyczących filozofii wygłosiła prelekcję „Dlaczego widzimy to, w co wierzymy? O biologiczno-kulturowych uwarunkowaniach ludzkich procesów poznawczych".

Po spotkaniu dr Malinowska, wraz z grupą innych uczestników wydarzenia, poszła do browaru Sabotaż. – Chcieliśmy kontynuować dyskusję w mniej formalnej atmosferze – podkreśla.

Chwilę po godz. 22 wyszła z lokalu, żeby pojechać do hotelu, w którym nocowała. Jej znajomi zostali. – I zaraz po wyjściu z Sabotażu zostałam zaatakowana przez trzech zamaskowanych mężczyzn. Zwyzywali mnie od „lewackich k...w z Poznania", poprosili o przekazanie pozdrowień „koleżankom i kolegom z Poznania". Obrażali mnie i szli w moją stronę z rękami w kieszeniach, ewidentnie trzymając w nich jakieś przedmioty. Najprawdopodobniej był to gaz pieprzowy.