Strajk nauczycieli. 19. dzień. Sprawdzamy sytuację w całym kraju [NA ŻYWO]

Na murach szkoły dalej wiszą plakaty z napisami „Dlaczego rząd chce, żeby nauczyciele zarabiali mało?”, „Strajk” i „Jeśli dziś nie walczysz, jutro płaczesz”. Nauczyciele siedzą przy stoliku rozstawionym na pustym korytarzu, ale po boisku biegają dzieci. – Przychodzą tutaj, chociaż mogłyby przecież spędzać czas gdzie indziej. Bardzo nas wspierały przez ten czas, chociaż przyznawały, że brakowało im szkoły. Gdyby nie ta sytuacja, nigdy by im takie wyznania nie przeszły przez usta. Przychodzili też rodzice. Mówili, żebyśmy się nie poddawali. Przynosili ciasta, czekoladki – mówi jedna z nauczycielek w SP 1 we Wrocławiu.

W poniedziałek lekcje mają już odbywać się normalnie. Nauczyciele z SP 1 żałują jednak, że strajk został zawieszony. – Byliśmy gotowi wytrzymać jeszcze dłużej, chociaż od początku było to dla nas trudne. Przede wszystkim emocjonalnie, bo co to za szkoła, w której nie ma dzieci – mówią jednym głosem. Mieli jednak nadzieję, że ten protest zmusi rząd do rozmowy, chociaż – jak podkreślają – rząd wielokrotnie udowadniał, że z nikim dyskutować nie zamierza. – To jest coś, czego uczymy uczniów, że zawsze trzeba poznać racje obydwu stron, próbować nawiązać dialog, tu jednak tego nie było – mówi nauczycielka z SP 1.