Friedrich A. Zimmermann (śląski geograf i urzędnik) w swoim opisie miasta z 1794 r. wspomina, że Wrocław ma 78 ulic, z których 22 to ulice główne – Hauptstrassen, a 56 to małe uliczki – Kleinere Gassen. Te małe stawały się enklawami biedy, nowoczesność z trudem do nich docierała.

Odwiedzali je zarówno turyści (już w XIX w. przewodniki opisywały je jako atrakcję), jak i policjanci. „W zaułkach koło Rynku Solnego bezdomni wybierali pozycję, w której chcieli umrzeć, a kryminaliści zamykali się w swych bezpiecznych, ciepłych i cuchnących jaskiniach między Neuweltgasse (Nowy Świat) i Weissgerbergasse (Białoskórnicza)” – pisze Marek Krajewski, autor serii kryminałów z Eberhardem Mockiem w roli głównej i nie jest to wytwór pisarskiej fantazji. W samym sercu miasta były miejsca, które bojaźliwi starannie omijali.

Choć ul. Świdnicka była salonem miasta, przyciągającym wzrok witrynami bogatych sklepów i elewacjami pałaców czynszowych, wystarczyło zboczyć kilka kroków z głównego traktu, w Groschengasse (Mennicza) czy Schlossohle (Zaułek Zamkowy), żeby znaleźć się na dnie miasta.