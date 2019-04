W Muzeum Narodowym można oglądać wystawę poświęconą Otto Muellerowi i środowisku artystycznemu Wrocławia z początków XX wieku. To pierwszy powojenny pokaz twórczości niemieckiego ekspresjonisty. Kameralna prezentacja akcentuje najważniejsze wątki twórczości Muellera. Można na niej zobaczyć rzadko wypożyczane – głównie ze względów finansowych i konserwatorskich – dzieła. Premiera wystawy odbyła się na Hamburger Banhof w Berlinie. Tytuł „Malarz. Mentor. Mag” akcentuje trzy strefy jego stale przenikającego się życia i twórczości.

Malarz. Sprzeciw wobec tradycji

Urodził się w 1874 roku w Lubawce w Sudetach, a gdy miał osiem lat przeprowadził się wraz z ojcem do Zgorzelca. Tam skończył gimnazjum i podjął naukę litografii. Studiował na Akademii Sztuk w Dreźnie i Monachium, po czym przeniósł się do Berlina, gdzie przyłączył się do grupy artystycznej Brücke. Założona przez studentów architektury, skupiała twórców nowego nurtu – ekspresjonizmu, którzy stanęli w opozycji do ówczesnej tradycji akademickiej. Ekspresję oddawali głównie przez formę i kolor, które miały być emanacją odczuć twórcy.