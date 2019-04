Rozmowa z Anetą Osuch, trenerką antydyskryminacyjną

Magda Nogaj: Co się dzieje w psychice dziecka, które spotkało się z agresją z powodu swojej odmienności?

Aneta Osuch*: Pojawia się poczucie zagrożenia, obniżona samoocena. Jeśli do takiej agresji doszło w środowisku szkolnym, może to wpływać również na wyniki w nauce, wycofanie się z relacji społecznych. Dla dzieci jest to szczególnie trudna sytuacja, bo nie mają takich kompetencji jak dorośli w radzeniu sobie ze stresem.

Mowa nienawiści dotyka również polskich dzieci. Powodem agresji może być wygląd, sposób ubierania się, czasem płeć lub orientacja psychoseksualna. Jednak dla dzieci obcokrajowców jest to problem szczególnie dotkliwy, bo mają poczucie wykorzenienia, obcości, wchodzą w nowe środowisko, są wyobcowane.

Tymczasem z danych Centrum Badań nad Uprzedzeniami wynika, że mowa nienawiści to zjawisko coraz częstsze, bardziej społecznie akceptowane i występujące w coraz silniejszej formie.