Co oznacza miasto małe i średnie? Doktor Magdalena Szmytkowska z Uniwersytetu Gdańskiego nie ukrywa, że definicja jest sporym problemem. – Miasto średnie to na pewno miasto między miastem małym a dużym – mówi. – Ale kryterium ilościowe nie jest tu miarodajne. Może być traktowane jedynie jako wstępne.

Bo czy Wałbrzych jest miastem średnim, czy dużym? Liczy 113 tysięcy mieszkańców i pod względem wielkości jest drugim na Dolnym Śląsku. – Przed panelem wywiązała się taka rozmowa – mówi doktor Szmytkowska. – Dla prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego [dop. red. – Sopot liczy 36 tysięcy mieszkańców] to miasto duże. Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha uważa je za średnie. I ja też przychylam się do tego zdania.

Jakimi kryteriami można to ocenić? Miasta średnie to miasta, które nie są stolicą regionu, obarczone są dziedzictwem postsocjalistycznym i poprzemysłowym, posiadają atrakcyjność rezydencjonalną, turystyczną i inwestycyjną, cechuje je też charakterystyczna polityka miejska. W Polsce uważa się często, że miasta średnie to miasta przegrane, którym się nie udało i takie, które pozostają w cieniu metropolii. Ale to spojrzenie jednostronne. – Wbrew pozorom to są miasta lepsze do życia – mówi Magdalena Szmytkowska. – Mieszkańcy mają duże poczucie tożsamości, na czym można budować siłę.