56-letni Zenon Kozłowski mieszkał z Urszulą B. od kilku lat. Kobieta miała już troje dorosłych dzieci z innego związku. Razem mieli syna. W chwili zaginięcia ojca chłopiec miał trzy lata.

Mężczyzna był byłym policjantem, któremu w życiu się nie powiodło. Na co dzień spokojny, chwytał się dorywczych prac i z tego utrzymywał rodzinę. Ale za dużo pił. A jak pił, to się awanturował.

Zniknął

19 lipca 2014 r. 56-latek po prostu zniknął. – Pokłóciliśmy się, wyszedł z domu i już nie wrócił – mówiła wszystkim jego konkubina Urszula B. Nie obchodziło jej nic więcej. Brak kontaktu zaniepokoił jego najbliższą rodzinę – matkę i siostrę, bo do tej pory mężczyzna regularnie do nich dzwonił. Pojechały więc do malutkich Witostowic na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkał od wielu lat z konkubiną. Zobaczyli na podwórku domu spaloną kanapę. Ktoś zrobił też remont w kuchni i wymienił w niej meble.