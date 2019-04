Pierwszą operację przeciętego rdzenia kręgowego przeprowadzono w 2012 r. Pacjentem był Dariusz Fidyka, który dwa lata wcześniej dostał 18 ciosów nożem i przestał odczuwać dotyk, temperaturę i ból, miał zaburzenia czucia głębokiego. Poruszał się na wózku.



Zoperowali go w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr hab. Paweł Tabakow. Nowatorska operacja polegała na pobraniu glejowych komórek węchowych z opuszki mózgowej, namnożeniu ich i przeszczepieniu ich do rdzenia. Okazało się, że komórki, których zwykłą rolą jest regeneracja neuronów węchowych, potrafią naprawić również neurony z rdzenia. Pobrano także nerwy skórne z podudzia, z których zbudowano rusztowanie dla regenerujących się włókien nerwowych.

W 2014 r. o sukcesie dowiedział się świat. Pacjent częściowo odzyskał czucie i możliwość poruszania. Cały czas jest rehabilitowany, a lekarze chwalą postępy. Porusza się z chodzikiem czy przy poręczach, jeździ na rowerze stacjonarnym i trójkołowym.