Biskup świdnicki Ignacy Dec znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi podczas kazań. W Wielki Czwartek mówił: - Zobaczcie, ilu ludzi chodzi do kościoła. W naszej diecezji niecałe 30 proc. W Wałbrzychu gdzieś koło 10 proc. A we wschodnich diecezjach około 60–70 proc. A reszta? I potem mamy mieć dobrze wychowanych ludzi, dobrych nauczycieli? Korczak poszedł na śmierć z dziećmi do komory gazowej, nie zostawił ich, a dzisiaj różnie bywa. Dajemy dzieci komuś i czasem oni pilnują swoich spraw, a nie tych, którym powinni służyć. Przepraszam, że to mówię, ale to jest też coś, co nas boli. My się modlimy. Nie chcemy tu być stroną jednych czy drugich. Modlimy się, żeby to się rozwiązało po bożemu, bo nauczyciele też muszą być wynagradzani, bo to jest wielka służba, trudna służba i bolejemy, jak ona kuleje.

Tymczasem na stronach diecezji umieszczono kolejne kazanie biskupa Ignacego Deca. Homilię wygłosił podczas mszy świętej rezurekcyjnej w katedrze świdnickiej 21 kwietnia, czyli w Niedzielę Wielkanocną. Biskup zestawia w niej poglądy liberalne z marksizmem. – Niepokoimy się o los chrześcijaństwa i Kościoła w naszym ojczystym domu – mówił. – Kiedyś wiał do nas nieprzyjazny wiatr ze Wschodu. Przynosił nam do praktykowania utopijną ideologię marksistowską, która tyle nieszczęścia przyniosła dla nas Polaków, tyle nieszczęść. Wspominamy zawsze na wiosnę Sybiraków, tyle tysięcy wywiezionych i zagłodzonych, tam do krainy mrozu, śmierci i głodu, wspominamy Katyń, Miednoje, Smoleńsk, Ostaszków i inne miejsca kaźni. Ta ideologia na naszych oczach poniosła klęskę. Niestety, diabeł nie daje za wygraną. Podejmuje ciągle na nowo beznadziejną walkę z człowiekiem.