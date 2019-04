Barbara Labuda to działaczka pierwszej „Solidarności”, dawniej także posłanka Unii Wolności i minister w kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego oraz ambasadorka Polski w Luksemburgu. Przez lata mieszkała we Wrocławiu, teraz żyje w Warszawie. W środę przyjechała do stolicy Dolnego Śląska, by wesprzeć Krzysztofa Śmiszka, lidera listy Wiosny Biedronia do Parlamentu Europejskiego.

– Krzysztof jest świetnym prawnikiem i działaczem społecznym, ma dużą wiedzę o Unii Europejskiej. To ważne w kontekście czterech lat rządów PiS-u, podczas których przedstawiciele polskiego rządu pokazywali negatywny obraz naszego kraju w UE – mówiła Labuda

Spotkanie zorganizowano przed centrum historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej. – To miejsce dla mnie ważne, kojarzące się z sierpniowymi strajkami, jak i pierwszym dniem stanu wojennego, gdy przyjechałam, by spotkać się z Władkiem Frasyniukiem i Józefem Piniorem – mówiła działaczka. – W Wiośnie odnajduję to, co wtedy w pierwszej „Solidarności”: radość, poszanowanie drugiego człowieka – dodała.