1 ZDJĘCIE Zbigniew Ziobro i Beata Kempa (PB)

Zbigniew Ziobro przyjechał do Wrocławia, żeby oficjalnie poprzeć Beatę Kempę w wyborach do europarlamentu. Minister sprawiedliwości stwierdził, że Kempa będzie bronić interesów Polski, w tym reformy sądownictwa. Politycy PiS odnieśli się również do strajku nauczycieli. - Nie jest tak, że pieniądze są nieograniczone, nie można wydawać i realizować oczekiwań wszystkich grup społecznych.