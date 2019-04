8,6 mln zł to dotacja, którą rocznie samorząd województwa dolnośląskiego przekazuje Narodowemu Forum Muzyki we Wrocławiu. To instytucja, którą kwotą 10 mln zł wspiera również Ministerstwo Kultury oraz, ponad 13 mln zł, gmina Wrocław. Władze regionu postanowiły wycofać swoją część i pieniądze przeznaczyć na inne prowadzone przez siebie jednostki. Projekt uchwały autorstwa Bezpartyjnych Samorządowców w tej sprawie już jest, i ma być głosowany w czwartek na sesji sejmiku.

BS się spieszy. By nie przelewać kolejnej dotacji w 2020 r., umowę z NFM obowiązującą jeszcze przez kolejnych pięć lat, musi wypowiedzieć pół roku wcześniej. Bezpartyjni tę próbę podjęli teraz, ale na drodze do celu stanął im nagle ich pisowski koalicjant.

– Dwóch członków zarządu z PiS nie podpisało się pod tym projektem uchwały, co daje nam nadzieję – zwrócił uwagę dyrektor NFM Andrzej Kosendiak.