Międzyszkolne Komitety Strajkowe to oddolna inicjatywa nauczycieli, niezrzeszonych w związkach zawodowych, które powstały w wielu miastach, m.in. we Wrocławiu. W ramach MKS, ponad tydzień temu wrocławscy nauczyciele ze szkół średnich zdecydowali, że nie zawieszą strajku, aby wziąć udział w radach klasyfikacyjnych. Te muszą zatwierdzić wystawione oceny i podjąć uchwały klasyfikacyjne, aby maturzyści mogli przystąpić do egzaminów maturalnych, rozpoczynających się 6 maja.

We wtorek Warszawie spotkali się przedstawiciele Międzyszkolnych Komitetów Strajkowych z różnych miast. I - nieoczekiwanie - zaapelowali do strajkujących nauczycieli, aby ci jednak sklasyfikowali uczniów.

- Po raz kolejny rząd polski nie zdał egzaminu. Zdaliśmy go my, nauczyciele, podejmując decyzję o tym, że klasyfikujemy - poinformowali przedstawiciele Ogólnopolskiego MKS.- Apelujemy do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z planowanym egzaminem maturalnym o niezwłoczne, jak najszybsze zwołanie rad pedagogicznych, a koleżanki i kolegów nauczycieli prosimy o zebranie kworum i podjęcie uchwały klasyfikacyjnej.