Haniebnych słów o uczestniczkach "czarnego protestu" Roman S. użył w październiku w telewizji wRealu24. Komentował tam marsze, odbywające się w całym kraju. – Ładne laski idą na dyskotekę, a brzydkie, których nikt nie chce bzykać, to idą na demonstracje – mówił wówczas. Jak stwierdził, sam stał i oceniał, którą z nich by „bzyknął”. – Mówię: ta? O Jezus, o Boże. Nie, tylko nie tą. Tak stałem i myślałem, i doszedłem do wniosku: kto to rucha? Doszedłem do wniosku, że nikt. Nikt nie chce pociągnąć za majtki, dlatego idą na manifestacje - stwierdził.

Skandaliczne i seksistowskie słowa S. natychmiast wywołały oburzenie i potępienie. Urażona poczuła się też Magdalena Frasyniuk, uczestniczka "czarnego protestu", prywatnie żona byłego opozycjonisty. Złożyła prywatny pozew domagając się od S. przeprosin w prasie.