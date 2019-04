Przed Marszem Wielkiej Polski Niepodległej, który przeszedł przez Wrocław 11 listopada 2017 r., Marta Lempart napisała na Facebooku m.in.: „Nie zgadzam się na triumfalne pochody neonazistów we Wrocławiu. Jestem gotowa na obywatelskie nieposłuszeństwo”.

Opublikowała także list do ówczesnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, podpisany przez organizacje prodemokratyczne i obywatelskie. „Czy 11 listopada w Święto Niepodległości odda Pan miasto we władanie bandytom, takim jak Jacek Międlar czy Piotr Rybak (…)? Czy przymknie Pan oko na to, że policja nie będzie interweniowała, kiedy koledzy Jacka Międlara i Piotra Rybaka będą łamać prawo – wznosić ręce w hitlerowskim pozdrowieniu, prezentować publicznie faszystowskie symbole, nawoływać do przemocy (...)?” – pytała.

Jacek Międlar poczuł się urażony określeniami „bandyta”, „osoba prowadząca neonazistowski marsz”, „neonazista”, „neofaszysta”, „osoba głoszącą treści nazistowskie i faszystowskie”. W prywatny akcie oskarżenia wniesionym do sądu oskarża liderkę Strajku Kobiet o znieważenie i zniesławienie.