Daniel L. na stałe mieszkał w Austrii, pracował tam jako kelner. Postanowił jednak poszukać szczęścia w Belgii, ale na Wielkanoc 2017 r. wrócił do Polski, bo tam nie mógł znaleźć pracy. Zgodnie z ustaleniami śledztwa najpierw odwiedził kuzyna Adriana i jego żonę. Wypili razem litr wódki. Po tym Daniel L. wpadł na pomysł, że pojedzie do swojej siostry Doroty T. i jej męża Jarosława. Zadzwonił po znajomego taksówkarza. Ten około godz. 3 zawiózł go do Biedrzychowic (powiat lubański).

43-letni wówczas mężczyzna dobijał się do drzwi siostry, więc ta mu otworzyła. Śledczy ustalili, że 43-latek od wejścia był agresywny. Miał pretensje do Doroty T. i szwagra, że nie chcieli go wpuścić, wyzywał kobietę od „grubych świń” i „ku...ew”. Szwagier go jednak uspokoił i razem usiedli w kuchni i zaczęli pić alkohol. W pewnym momencie Daniel L. miał stwierdzić, że jest zmęczony i pójdzie się położyć. Po chwili jednak wrócił, krzycząc: „Ja Was, k..., zajebię”. Gdy siostra poprosiła go o opuszczenie mieszkania, miał rzucić się na nią. Wtedy Jarosław T. go odepchnął, by – jak twierdził w sądzie – chronić żonę. Daniel L. uderzył go w twarz, a gdy mężczyzna upadł, 43-latek chwycił za krzesło, na którym wcześniej siedział, połamał je, a nogą, z której wystawał kilkucentymetrowy gwóźdź, zaczął bić siostrę i szwagra. Uderzał w głowy i inne części ciała. Nie reagował na prośby katowanych, by się uspokoił i przestał. Po jednym z takich uderzeń Jarosław T. stracił przytomność i to – jak twierdzi prokuratura – go uratowało. Nie dawał bowiem oznak życia, więc Daniel L. przestał go bić.