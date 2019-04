Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

Strajk nauczycieli. 17. dzień. Sprawdzamy sytuację w całym kraju [NA ŻYWO]

Wczoraj we Wrocławiu strajkowało 165 ze 188 szkół podstawowych i przedszkoli – zaledwie o dwie placówki mniej niż w piątek. Nie zmieniła się z kolei liczba protestujących szkół ponadpodstawowych – wciąż we Wrocławiu strajkuje 38 na 40.

– Czekamy na decyzje, co dalej – mówili rano strajkujący nauczyciele z LO nr III. – Czekamy zniecierpliwieni i rozczarowani podejściem rządzących, ale nie zamierzamy się poddawać.