Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy to oddolna inicjatywa nauczycieli zrzeszająca strajkujących w szkołach średnich. W poprzednim tygodniu przedstawiciele wielu szkół średnich wspólnie postanowili w ramach MKS, że nie zawieszą strajku, aby sklasyfikować uczniów klas maturalnych. We wtorek po południu nieoczekiwanie zmienili tę decyzję.

– Po raz kolejny rząd polski nie zdał egzaminu. Najważniejszego, bo egzaminu dojrzałości. Zdaliśmy my, nauczyciele, podejmując decyzję, że klasyfikujemy – poinformowali przedstawiciele ogólnopolskiego MKS. – Nie zawieszamy strajku. W praktyce oznacza to tylko to, że apelujemy do dyrektorów szkół ponadpostawowych o niezwłoczne zwołanie rad pedagogicznych, a do kolegów i koleżanek o zebranie kworum i podjęcie uchwały klasyfikacyjnej.

Tę decyzję odrzucili jednak członkowie MKS Wrocław. Na zebraniu niedługo potem uznali, że będą kontynuować strajk i nie wezmą udziału w radach klasyfikacyjnych. „Podyktowane jest to przekonaniem o słuszności strajku i konieczności jego kontynuacji. Takie stanowisko rekomendujemy we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce” – napisali na swym facebookowym profilu.