– Środowisko to nasza odpowiedzialność, a odpadów jest coraz więcej. Dlatego zaczynamy działania zero waste – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. „Zero waste” oznacza coraz bardziej popularny nurt, który oznacza zmniejszanie liczby produkowanych śmieci do minimum.

Prezydent we wtorek pod Dworcem Głównym rozdawał bambusowe kubki z kawą mieszkańcom.

– Przede wszystkim chcemy zacząć od siebie. Dlatego niedługo wejdzie w życie zarządzenie, które zmniejszy użycie plastiku w urzędzie – dodaje Sutryk.

– Zarządzenie dotyczyć będzie napojów dostarczanych dziś w plastikowych butelkach, sztućców, ale też gadżetów promocyjnych miasta – wylicza Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka departamentu zrównoważonego rozwoju magistratu.

Obowiązywać będzie nie tylko w samym urzędzie miejskim, ale też w szkołach, miejskich spółkach, instytucjach kultury czy bibliotekach. Dotyczyć ma tylko nowych zamówień, bo niektóre umowy cały czas obowiązują (np. ta na napoje – do połowy przyszłego roku).