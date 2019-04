Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

Rozmowa z Markiem Zywerem, nauczycielem w Szkole Podstawowej w Żarowie

Agnieszka Dobkiewicz: Żarów to niewielka, 7-tysięczna miejscowość. Strajk oznacza tutaj zupełnie coś innego niż w wielkim mieście? Jak reaguje na niego lokalna społeczność?

Marek Zywer: Tu wszyscy albo prawie wszyscy się znają. Lokalnej społeczności nauczyciele znani są z imienia i nazwiska, zwłaszcza gdy, jak w moim przypadku, uczą już dziesiątki lat. Jeśli nauczyciel postrzegany jest jako ten, który dla swoich uczniów jest w stanie zrobić więcej, niż się od niego wymaga, jeśli swoją postawą i pracą dawał dobre świadectwo o nauczycielach, to nikt nie stawia sobie pytania, czy odszedł teraz od tablicy w słusznej sprawie. Ci ludzie są za nim, nawet jeśli poddawani są rządowej propagandzie w TV czy trollowaniu w internecie.