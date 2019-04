– Ta szafa była najważniejszym elementem do rekonstrukcji. Przestała istnieć w 1945 r., a nie znaliśmy jej wymiarów – tłumaczy Jacek Witecki, kurator wystawy „Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry” przygotowanej w Muzeum Narodowym. – Nasi fachowcy zbudowali najpierw model 1:1, żeby ustalić wewnętrzną głębokość, kąty, skosy itp.

Została wybita ciemnobordowym, jedwabnym aksamitem. Włosie jest tak delikatne, że odciska się na nim nawet ślad palca.

– Zamówiliśmy go w Lyonie, jest całkowicie naturalny. Teraz robi się materiały z dodatkiem poliestru, a nam zależało, żeby ta tkanina była podobna do tej, która zachowała się na skrzydłach ołtarzowych. Będziemy układać na niej gwiazdki z pozłacanego srebra – tłumaczy Jacek Witecki.

Równowartość 200 koni pociągowych

Część gwiazdek to dzieło warsztatu XVI-wiecznego złotnika Paula Nitscha, któremu biskup Andreas Jerin zlecił wykonanie ołtarza do katedry, płacąc za to ogromną sumę ponad 10 tys. talarów [równowartość 200 koni pociągowych – red.].