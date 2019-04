Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

Do przedszkola Tęczowa Polanka na co dzień uczęszcza 250 dzieci. O naukę i bezpieczeństwo dba 20 nauczycielek. Spośród nich nie strajkuje tylko jedna. Pozostałe miały wątpliwości, bo chodzi o dobro dzieci, ale rodzice je rozwiali.

– Są dla nas ogromnym wsparciem i zgadzają się z naszymi postulatami. Przynoszą nam pączki, makowca i słowa otuchy – podkreśla Iwona Migniewicz, przewodnicząca komitetu strajkowego.