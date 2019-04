1 ZDJĘCIE Spotkanie minister Zalewskiej ze zwiazkami ws wynagrodzen nauczycieli (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta)

Mimo zaprzeczeń Anna Zalewska blisko współpracowała z Jerzym G., głównym podejrzanym w aferze dolnośląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. To on w trakcie kampanii samorządowej w 2014 r. dostarczył jabłka z PCK do przedszkola w Świebodzicach, rodzinnej miejscowości obecnej szefowej MEN.