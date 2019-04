Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

Była też demonstracja wspierająca nauczycieli. Wyjątkowo średnia wieku uczestników wynosiła kilkanaście lat. Pod Dolnośląskie Kuratorium Oświaty przyszli i ci z podstawówek, i maturzyści. Zorganizowali się sami: przynieśli agregat prądotwórczy i mikrofony. Na murku przed urzędem tworzyli transparenty.

Ktoś wymyślił stanowisko wpisywania uwag do dzienniczka minister Zalewskiej, ktoś inny zaproponował quiz na temat strajku. Przygotowali też odpowiednie okrzyki.