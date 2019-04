Wyłożona kostką szeroka ulica, z torowiskiem prowadzącym donikąd, na dodatek wokół żadnych kamienic, sklepów, urzędów - tylko trawa.

Obecnie zachował się tylko fragment tych dawnych szyn tramwajowych. Wychodzą z chodnika i urywają się na jezdni ul. Powstańców Śląskich. Tak jak nagle urwała się historia ul. Lwowskiej. Do naszych czasów dotrwał tylko jej krótki odcinek - jakaś jedna trzecia pierwotnej długości.

Kiedyś była to reprezentacyjna arteria, z wysokimi, eleganckimi kamienicami, strojnymi w wieżyczki, loggie, rzeźbione portale i bogate dekoracje. Jej patronką była Wiktoria, żona cesarza Fryderyka III. Przy Powstańców Śląskich znajdował się jej najstarszy fragment, wytyczony w 1870 r. I to on najbardziej ucierpiał w 1945 r. podczas walk toczonych w obronie Festung Breslau. Dzieła zniszczenia dokonała Armia Czerwona, której pierwsze natarcie szło właśnie od południa, ale też niemieccy obrońcy, którzy burzyli, by łatwiej ostrzeliwać wroga i by ten nie miał się, gdzie ukryć.